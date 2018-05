Lautaro Martinez: "Ultime settimane al Racing? Responsabilità gigante"

Lautaro Martinez, attaccante del Racing Avellaneda promesso sposo dell'Inter, ha parlato dei suoi ultimi mesi in Argentina, come riportato da FcInterNews: "Io ai Mondiali? La scelta sarà di Sampaoli, io farò del mio meglio con il club. Quello che faccio in tutte le partite che gioco è per aiutare la decisione finale (del ct ndr). Le ultime settimane al Racing? Ci sono tante cose... Io mi godo giorno per giorno il vestire la maglia del Racing e il difendere i colori di questo grande club. Ho una responsabilità gigante, l'ho sempre detto, devo dare il cento per cento".