Lautaro salva un'Inter non brillante. In casa del Rapid finisce 0-1

Fonte: dall'inviato all'Allianz Stadion, Vienna

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’Inter vince, seppur senza brillare, la prima gara dopo l’affaire Mauro Icardi. 0-1 il risultato finale sul campo del Rapid Vienna maturato grazie alla rete sul finire del primo tempo di Lautaro Martinez, ovvero il sostituto sul campo dell’ex capitano. Una gara non brillantissima quella degli uomini di Spalletti, ma tanto basta per avere la meglio su un Rapid volenteroso ma con scarsa qualità soprattutto in attacco.

LE FORMAZIONI - Tutto come previsto, Luciano Spalletti lascia da parte la pretattica e manda in campo la formazione annunciata alla vigilia. Sulla destra, in difesa, c’è Cedric, al centro Miranda con De Vrij. A centrocampo il rientrante Borja Valero con Vecino, davanti Politano, Nainggolan e Perisic con Lautaro unica punta. Qualche sorpresa invece per il Rapid, col tecnico Kuhbauer che rinuncia a Murg e Knasmullner per Thurnwald e Ljubicic.

SVOLGIMENTO ANNUNCIATO - Pronti via ed è subito l’Inter a prendere in mano il pallino del gioco, come prevedibile. Al 3’ ci prova subito Politano, ma il suo sinistro è troppo strozzato e finisce fuori. Al 15’ è il turno di Perisic su punizione ma il pallone finisce fuori da buona posizione. La gara scivola via senza sussulti e si arriva al 32’ quando il Rapid, fino a quel momento mai pericoloso, si fa vedere dalle parti di Handanovic su calcio d’angolo.

FA TUTTO IL TORO - E si arriva alla svolta del match. Minuto 39, Perisic entra in area ma si incarta sul pallone, che arriva sui piedi di Lautaro Martinez. Il Toro prende il tempo ai difensori austriaci e subisce fallo da Thurnwald, con l’arbitro Stieler che non può far altro che indicare il dischetto. Dagli undici metri si presenta proprio Lautaro che calcia potente e centrale non lasciando scampo a Strebinger.

FINALE DI TEMPO IN CONTROLLO - Il Rapid dopo lo svantaggio si disunisce e rischia di prendere anche il secondo, ma il portiere Strebinger è bravo sul tiro centrale di Lautaro Martinez. In chiusura, dopo 5 minuti di gestione nerazzurra, gli austriaci si fanno vedere con Ivan che calcia e manda alle spalle di Handanovic. Ma l’arbitro Stieler aveva già fermato tutto per fuorigioco di Berisha.

L’INTER PREME SUBITO - La ripresa si apre con l’Inter che prova a trovare il gol dello 0-2 che metterebbe in ghiaccio partita e qualificazione. Prima con una bella iniziativa di Perisic sulla sinistra il cui cross non trova però pronti i compagni. Poi con Vecino, bravo a staccarsi dalla marcatura sul cross di Politano. Ma la sua capocciata finisce fuori di poco.

IL RAPID CI PROVA - Al 62’ Nainggolan perde un pallone banale a centrocampo e lancia il contropiede del Rapid, mal sfruttato dagli uomini di Kuhbauer. Ma l’occasione più clamorosa arriva al 66’ col neo entrato Knasmullner, trequartista con un breve passato nella Primavera nerazzurra: cross di Berisha, il 28 arriva in corsa e calcia a botta sicura. Ma Handanovic è ben posizionato e devia in angolo.

VIA AI CAMBI - A meno di 15 minuti dal termine Spalletti manda in campo Candreva per Politano e D’Ambrosio per uno spento Nainggolan. Ma il più attivo, anche se con pochi risultati, resta Perisic che sulla sinistra salta spesso e volentieri il diretto avversario. All’85’ ci prova anche Borja Valero al volo dal limite su invito di Candreva, ma la conclusione arriva nelle mani di Strebinger con pochissima forza. Il Rapid da parte sua dà fondo alle ultime energie e continua a provarci in ripartenza, ma l’Inter riesce a gestire senza particolari problemi compattandosi e restando corta nella propria metà campo.