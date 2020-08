Lautaro serve il 3-0: l'Inter dilaga, lo Shakhtar non c'è più. Finale a un passo

L’Inter non si ferma, Lautaro nemmeno. L’argentino cala il 3-0 sullo Shakhtar Donetsk, che a questo punto lancia i nerazzurri in finale di Europa League. Il terzo gol della squadra di Conte arriva dopo l’ennesimo errore in disimpegno dello Shakhtar: Brozovic e Barella recuperano, Lukaku sporca un pallone che arriva al 10 argentino. Rasoiata potente sul palo del portiere, nulla da fare per Pyatov. E a questo punto neanche per gli ucraini in generale.