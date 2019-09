© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roboante vittoria dell'Argentina, capace di rifilare un sonoro 4-0 al Messico. Sugli scudi uno straripante Lautaro Martinez: l'attaccante dell'Inter ha messo a segno una tripletta, guadagnandosi poi persino il rigore trasformato da Paredes. Il tutto in solo un tempo. In campo nell'undici titolare anche Rodrigo De Paul dell'Udinese, mentre all'intervallo è subentrato lo juventino Paulo Dybala, proprio al posto di Lautaro. Solo panchina per il laziale Joaquin Correa e German Pezzella, capitano della Fiorentina. Nel Messico invece è partito da titolare Hirving Lozano del Napoli.