Lautaro spacca la traversa e l'Inter gioca bene. Ma con lo Shakhtar è solo 0-0 all'intervallo

Nel primo tempo dell'Inter contro lo Shakhtar Donetsk manca soltanto il gol. I primi 45 minuti di San Siro hanno visto la squadra di Conte padrona in lungo e in largo del campo e del gioco, ma nonostante le tante occasioni create il risultato è ancora fermo sullo 0-0.

Partono fortissimo i nerazzurri che dopo 7' si rendono già pericolosissimi: inserimento di Barella, velo di Lukaku sul cross basso e clamorosa traversa colpita da Lautaro Martinez. Lo stesso Toro, al 18', spara fuori da buona posizione. Al 23' De Vrij cincischia in mischia in area e non trova il tap in vincente, quindi ci prova Skriniar da fuori. La prima parata di Handanovic arriva al 40' su conclusione da lontano e senza pretese di Dodo, mentre l'ultimo squillo è ancora nerazzurro: cross di Lukaku, colpo di testa centrale di Lautaro parato da Trubin. Nota positiva: da Madrid arrivano notizie importanti, col Real Madrid avanti 2-0 sul 'Gladbach.