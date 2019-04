Lautaro su Centurion: "Gran calciatore, ma deve migliorare di testa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha parlato del difficile momento attraversato dall'amico Ricardo Centurion, ex giocatore del Genoa: "Ricky deve cercare di superare il brutto momento, pensare a riprendersi, giocare e schiarirsi le idee. Penso che lui abbia ottenuto molto in poco tempo. Deve rilassarsi; ho sempre osservato le sue abitudini: è un ragazzo che arriva sempre per primo agli allenamenti e se ne va per ultimo, si allena sempre al 100%. Poi, ovviamente, deve migliorare a livello di testa e spero che possa cambiare, e che questo cambiamento possa aiutarlo a stare bene e divertirsi. È un grande calciatore".