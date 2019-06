Lautaro: "Vivo per segnare, all'Inter non lo faccio quanto vorrei"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Argentina vince 5-1 l'amichevole contro il Nicaragua e si prepara nel migliore dei modi all'impegno della Copa America, ormai alle porte. Protagonista della partita l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Nel postpartita, il Toro parla ai microfoni anche della sua esperienza in Serie A. "Sono davvero felice, per noi era molto importante avere la possibilità di giocare, anche se si trattava di un’amichevole. E’ bello salutare la nostra gente con una vittoria, ora ci prepareremo per la Copa America. I gol per me sono importanti, perché un attaccante vive per segnare, e purtroppo all’Inter non ci sto riuscendo come vorrei. Ma ora sono con la Seleccion e cerco di fare il massimo, oggi per fortuna sono riuscito a fare una doppietta. L’importante è stato mettere minuti nelle gambe in vista dei prossimi impegni. E’ bello giocare e vincere in Argentina, davanti alla nostra gente, per sentire il calore e l’affetto del pubblico”. Riporta Fcinternews.it.