Lazaro dopo la firma col Gladbach: "Grazie ai tifosi dell'Inter e in bocca al lupo per la finale"

Valentino Lazaro, fresco di passaggio dall'Inter al Borussia Monchengladbach, ha parlato ai media ufficiale del club tedesco dopo la firma sul contratto: "Non vedo l'ora di giocare in Bundesliga e Champions con questo fantastico club. A tutti i fan dell' Inter: grazie per i vostri messaggi. Mi ha fatto piacere riceverli tutti, ma ho deciso di giocare la prossima stagione in Germania. Vi faccio un grande in bocca al lupo per la finale di Europa League e per la prossima stagione". a riportarlo è FcInterNews.it.