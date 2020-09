Lazaro e l'Inter, l'agente: "Con Conte non avrebbe avuto spazio. Gladbach perfetto"

Arrivato nell'estate 2019 a zero dall'Hertha Berlino, Valentino Lazaro per adesso si è rivelato solo una meteora per l'Inter. Prima il prestito al Newcastle e oggi quello al Borussia Moenchengladbach. Sul difficile rapporto fra l'esterno austriaco e il club nerazzurro si è espresso l'agente Max Hagmayr attraverso i microfoni dell'Oberösterreichischen Nachrichten: "Il Gladbach era il club giusto, con la prospettiva sportiva perfetta per Valentino. Sono andato a chiudere molto presto perché era chiaro che con Antonio Conte non avrebbe avuto molto spazio. Accade spesso che i club offrano poi il giocatore ad altre società".