Lazaro: "Impossibile fermare Lukaku per 90 minuti. L'Inter ieri ha dimostrato il proprio valore"

vedi letture

Valentino Lazaro, esterno del Borussia Monchengladbach arrivato dall'Inter che ieri ha battuto i tedeschi per 3-2 in Champions League, ha parlato al sito ufficiale del club: "I gol di Romelu Lukaku li abbiamo subiti troppo facilmente. È un peccato che abbiamo perso, ma nessuno può biasimarci per nulla in termini di prestazioni o combattimento. L'Inter, poi, è un club di livello mondiale. Anche se qualcuno dice che stanno vivendo un momento di forma non buono, in alcune situazioni avete visto che qualità hanno. In attacco avevano un attaccante in Romelu Lukaku, che in realtà avevamo abbastanza bene sotto controllo. Con le poche situazioni che ha avuto, è stato coinvolto in tutti e tre i gol. Tuttavia lo abbiamo contrastato bene ed è un peccato che alla fine non sia bastato. Quello che sta facendo Lukaku, non è una novità, lo ha fatto per tutta la sua carriera. Segna un numero incredibile di gol ed è per questo che è così prezioso. Non puoi mettere fuori combattimento un attaccante del genere per 90 minuti. Il percorso in Champions? Possiamo essere orgogliosi delle nostre prestazioni finora nella fase a gironi. E abbiamo ancora la possibilità di arrivare agli ottavi di finale di Champions League. Ci crediamo fino alla fine e daremo tutto nell'ultima partita in casa del Real Madrid per raggiungere il nostro grande obiettivo".