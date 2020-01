Lazaro-Newcastle, Bruce: "Trattativa avviata. Decisive prossime 24/48 h"

© foto di Luca Bargellini

A seguito della vittoria in extremis del suo Newcastle sul Chelsea Steve Bruce, tecnico dei Magpies, ha parlato della trattativa per Valentino Lazaro, esterno austriaco in uscita dall'Inter: "Spero che la trattativa si concluda - ha dichiarato al Newcastle Chronicle -. È cosa nota che il suo agente fosse al St. James Park per la gara contro i Blues. Per questo spero di poter definire al più presto l'operazione. Vedremo cosa accadrà nelle prossime 24/48 ore".