© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’esterno dell’Inter e dell’Austria Valentino Lazaro ha parlato dopo la vittoria contro la Lettonia, proiettandosi già alla sfida contro la Polonia: "La nostra filosofia è quella di dominare col pallone e vogliamo farlo anche coi polacchi. Abbiamo grandi qualità e siamo diventati anche più confidenti sotto porta, speriamo di poter portare a casa la vittoria. Siamo in un'ottima posizione in classifica, ma ovviamente il cammino per la qualificazione è ancora lunga. Se dovessi giocare due partite in fila, per me sarebbe una cosa molto buona", riporta Fcinternews.it.