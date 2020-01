Lazaro tra Newcastle e Lipsia. Ieri l'agente era a Bologna per Dragovic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ore decisive per il futuro di Valentino Lazaro, laterale destro classe '95 in uscita dall'Inter. Il club nerazzurro lo scorso fine settimana ha trovato l'accordo col Newcastle sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma il viaggio del suo procuratore in Inghilterra non ha portato alla fumata bianca perché il calciatore non ha trovato l'accordo coi magpies.

In corsa per Lazaro c'è anche il Lipsia, che dopo la missione di Max Hagmayr a Newcastle ha nuovamente incontrato il procuratore del calciatore per confermare l'interesse nei confronti dell'ex Hertha Berlino.

Nel frattempo, nella giornata di ieri Max Hagmayr era a Bologna. Non per Lazaro, ma per un altro suo assistito: Aleksandar Dragovic. Il difensore austriaco che ha un contratto col Bayer Leverkusen valido fino a giugno 2021 è una dei calciatori che il Bologna sta prendendo in considerazione per rinforzare la sua difesa, nonostante la richiesta di Mihajlovic di un centrale mancino e non di piede destro.