Lazio, -1 al derby: Immobile per il tris con vista sulla Nazionale

All’andata su errore di Fazio e al ritorno su calcio di rigore, sempre sotto la Curva Nord. L’anno scorso Ciro Immobile fu un cecchino contro la Roma, squadra a cui spesso e volentieri fa gol. In totale sono 6 su 7 incroci, di cui 5 con la maglia della Lazio. Se i numeri non mentono mai, allora è oggettivo che l’attaccante biancoceleste abbia un feeling particolare con i colori giallorossi, che domani affronterà alle 18.00. Lui da una parte, Dzeko dall’altra: su di loro saranno accese le luci dei riflettori dell’Olimpico. Inzaghi e Fonseca gli hanno affidato le chiavi dell’attacco, consapevoli di quanto siano importanti per le rispettive idee di gioco.

Come il collega bosniaco, anche Immobile è partito fortissimo in questa stagione. Doppietta all’esordio contro la Sampdoria per fare 100° e 101° in Serie A. Un traguardo importante per un centravanti, che da quando è arrivato alla Lazio ha fatto centro con puntualità e regolarità: 26 firme il primo anno, poi 40 nel 2017-18 e 19 in quello appena trascorso. Ogni volta che ha indossato l’aquila sul petto, Ciro è sempre stato decisivo e costante, tanto da far sembrare strano non segnare per due gare consecutive. Se il rendimento con la casacca biancoceleste è sopra la media, non si può dire lo stesso con quella azzurra della Nazionale. Lì Immobile, nelle ultime uscite, non ha fatto benissimo, complice un modo di giocare poco consono alle sue caratteristiche. Salvo novità delle ultime ore, dopo il derby tornerà a Coverciano per cercare di invertire questo trend che non piace a nessuno. Il suo riscatto tricolore passa però dalla stracittadina della Capitale. Prima il derby, poi l’Italia. Perché fare bene e magari segnare il terzo gol consecutivo alla Roma, sarebbe un bel modo per aumentare la fiducia e presentarsi in settimana dal ct Mancini, a cui farebbero comodo e non poco le sue marcature.