Lazio, -1 al Milan: viaggio nell'evoluzione di Inzaghi tra passato e futuro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono passati 1104 giorni dal 3 aprile 2016, quando Simone Inzaghi venne ufficializzato come tecnico della prima squadra della Lazio. Tre anni su una stessa panchina sono tanti, soprattutto attualmente, ma sono niente in confronto a un ventennio. Dal 1999 al 2019. Prima da calciatore, acquistato da Cragnotti, poi da allenatore. Tra vittorie, sconfitte, errori e torti arbitrali (tanti), sempre con l'Aquila sul petto. “La Lazio è casa mia, sono un tifoso di questa squadra come i miei due figli che sono nati qua”, è il suo leit motiv. Metodico, puntiglioso e preciso. “Una volta alle 2 di notte ho chiamato il team manager (Stefan Derkum, ndr) perché avevo deciso di fare rifinitura la mattina seguente”, ha svelato di recente. Nulla lasciato al caso, perché bisogna curare ogni minimo particolare per raggiungere un obiettivo così importante come la Champions. Quel sogno sfumato l’anno scorso sul più bello che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti e ha pesato per i primi mesi di questa stagione nella testa dei biancocelesti. La Lazio non era più la stessa. Per questo Inzaghi ha dovuto cambiare e ha trovato - sotto l’albero di Natale il 22 dicembre contro il Cagliari - la nuova formula per tentare di riacciuffare il treno che porta alle stelle. Un viaggio ancora lungo, che passerà per il bivio di San Siro sabato contro il Milan.

Evoluzione tattica

Da eclettico e versatile a rigido sostenitore del 3-5-2. Il 4-3-3 era inizialmente il suo modulo di base: il punto di partenza, da alternare alla difesa a 3, utilizzata soprattutto nei match in cui la Lazio sulla carta era più forte (le prime volte contro Empoli e Pescara). Poi via via scelta sempre con maggior frequenza, ma per adattarsi meglio all’avversario di turno. E qui c’è la crescita di Inzaghi, perché dalla stagione seguente ha scelto il 3-5-2 come unico modulo fisso, senza pensare alla squadra da affrontare, andando dritto per la propria strada. L'interprete principale era Luis Alberto, il cui compito era di fare da rifinitore alle spalle di Immobile, con Lulic e Marusic a spingere sulle corsie esterne. Non a caso era una Lazio a trazione anteriore, che aveva nella difesa il suo tallone d’Achille (89 gol fatti e 49 subiti in A). Fatto tesoro di ciò, in estate ha provato a sistemare gli equilibri, cercando di tenere un baricentro più basso per soffrire di meno. Ma qualcosa si era rotto nella sua creatura, meno fluida e capace di colpire. Così, nella sfida col Cagliari ha deciso di mettere dentro tutta la qualità a disposizione: fuori Parolo, dentro Correa, con Luis Alberto più basso accanto a Leiva. Con questa nuova formula, da dicembre a oggi, la Lazio ha giocato dall'inizio 10 partite e ne ha vinte il 50% (5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Il rapporto con Lotito e il futuro

Per capire il futuro di Simone Inzaghi bisogna affrontare tre punti. Il primo è il rapporto col presidente Lotito: un legame solido, duraturo, difficile da spezzare. È lui che gli ha proposto di intraprendere la carriera da allenatore nelle giovanili, è lui che gli ha dato l'opportunità di misurarsi con la prima squadra ed è lui infine che l'ha scelto - con complicità evidente di Bielsa - per guidare la Lazio. "Siamo una famiglia, Simone è un figlio" ribadisce con costanza il numero uno del club. Il secondo argomento si lega al terzo e sono in opposizione. Perché se da una parte c'è l'amore per questa società e per la città, dove vive sua moglie e sono nati i suoi due figli, dall'altra c'è l'ambizione naturale a puntare più in alto. "La Lazio per me è un punto di arrivo" ha sempre precisato Inzaghi. Bisogna credergli? Certo, ma sarebbe da ipocriti negare che un giorno possa pensare di allenare un top club mondiale. Incastrati i vari pezzi nel puzzle, la realtà è che il suo futuro dipenderà da come si chiuderà la stagione e soprattutto da quale panchina rimarrà scoperta. Impossibile fare con certezza una previsione, ma le percentuali di una sua permanenza (è quello che vuole Lotito) sono più alte rispetto a un possibile addio.