Lazio 1, Parma 0 al 45': a Inzaghi basta Immobile, poi gestione

Dopo un primo tempo bruttino e avaro di emozioni, la Lazio conduce nell'ultima sfida del quarto turno di Serie A: a sbloccare la sfida è stato sufficiente un guizzo di Immobile, lesto a scattare sul filo del fuorigioco su lancio al bacio di Luis Alberto, seminare il malcapitato Iacoponi e siglare il vantaggio sul Parma dopo appena otto minuti di gioco. Per i crociati la palla migliore capita sul destro di Inglese, smarcato dal solito Kulusevski, ma la vena realizzativa dell'attaccante ex Napoli non è quella dei tempi migliori.

Gara giocata su ritmi piuttosto bassi, con la difesa biancoceleste piuttosto incerta in un paio di situazioni, non sfruttate però dall'altrettanto confusa manovra offensiva del Parma. Termina uno a zero, ma le occasioni da rete si contano davvero sulle dita di una sola mano.