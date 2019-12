© foto di www.imagephotoagency.it

Un successo che alla Lazio mancava da 16 anni. Il 3-1 rifilato alla Juventus rappresenta infatti per i biancocelesti la prima vittoria all'Olimpico sulla Vecchia Signora dal lontano 2003. In panchina c'erano Roberto Mancini da una parte e Marcello Lippi dall'altra. In panchina c'era anche Simone Inzaghi, ma da giocatore: all'attuale tecnico, all'epoca ancora attaccante biancoceleste, venne infatti preferito Muzzi per fare coppia con Corradi in quell'occasione.