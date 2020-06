Lazio, 100mila euro per ogni assist: ecco come Lotito ha convinto Luis Alberto a rinnovare

vedi letture

Entro la settimana prossima, il rinnovo di Luis Alberto con la Lazio sarà ufficiale. Il giocatore firmerà fino al 2025 passando dagli 1,8 milioni percepiti fino a ora a 2,8 milioni più 100mila euro per ogni assist e 80mila euro per gol. In questo modo Lotito ha convinto lo spagnolo, che grazie ai bonus percepirà una cifra molto importante, alla pari delle sue ambizioni da calciatore. Nonostante inizialmente si fosse pensato alla possibilità di inserire una clausola rescissoria, alla fine si è deciso per non utilizzarla, con il giocatore che siglerà l'accordo appena arriverà in Italia il suo procuratore. A riportarlo è Il Messaggero.