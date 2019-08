Lazio, 12 a 0 alla Primavera: Parolo scalda i motori in attesa di Milinkovic

Ultimo test per la Lazio, a una settimana dall’esordio stagionale in campionato contro la Sampdoria. I biancocelesti, in campo alle 9,30 nel centro sportivo di Formello, fanno 12 gol alla Primavera allenata da Menichini. Risultato mai in discussione, come era preventivabile, già messo al sicuro nelle prime battute. Parolo segna l’1-0 dopo soltanto 60 secondi, poi raddoppia al 16’ e trova anche la tripletta personale al 34’. In mezzo Luis Alberto (delizioso pallonetto), Immobile e Vavro superano Proto, per oggi impegnato contro i suoi compagni. Correa chiude la prima frazione sul 7-0. Da segnalare al 42’ l'infortunio mano per Lazzari, portato in clinica per effettuare una radiografia: ha subito un trauma non diretto al metacarpo. Dopo i controlli si capirà meglio l'entità del problema.

Nella ripresa Inzaghi cambia tutta la formazione e subito Patric approfitta di un passaggio sbagliato di Strakosha (passato con la Primavera) per fare l’8-0. Nimmermeer, impegnato nel secondo tempo con Inzaghi, segna una doppietta, poi Berisha finalizza come meglio non si potrebbe uno schema perfettamente riuscito da corner: palla fuori e inserimento da dietro del terzo uomo a eludere il fuorigioco. Nel finale gloria anche per il giovane Scaffidi per il dodicesimo centro. La ripresa degli allenamenti è in programma per martedì.

Lulic c’è, Milinkovic ci prova - Pronti via, la prima indicazione da sottolineare riguarda Lulic. Il bosniaco, out due settimane fa per una lesione di primo grado all’adduttore sinistro, è in campo dal primo minuto. Corre, lotta e va spesso al cross: segno che sta bene e che - se non dovessero esserci intoppi - sarà titolare domenica prossima a Marassi. Il suo recupero diventa cruciale, se si considera che Jony, l’altro quinto di sinistra, non ha ancora ottenuto il transfer per giocare partite ufficiali. Milinkovic guarda la partita a bordo campo, dopo aver lavorato a parte come da tabella di marcia: dovrebbe essere a disposizione per domenica, ma non verrà rischiato dal primo minuto se non darà assolute garanzie. Meno possibilità avrà Caicedo, che oggi svolge soltanto esercizi in palestra: il suo rientro è fissato per il derby alla seconda di campionato.

Ecco il tabellino dell'amichevole, finita 12 a 0:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Lazio secondo tempo (3-5-2): Guerrieri; Luiz Felipe, Armini, Bastos; Patric, Berisha, Cataldi, Andrè Anderson, Jony; Adekanye, Nimmermeer (77′ Scaffidi).

Allenatore: Simone Inzaghi

Lazio Primavera (4-3-1-2): Proto; De Angelis, Armini, Cipriano, Falbo; Czyz, Bertini, Cesaroni; Shehu, Cerbara; Nimmermeer.

Lazio Primavera secondo tempo (4-3-1-2): Straskosha (77′ Alia); Petricca (75' Tare), Franco, Pica, Ndrecka; Francucci, Bianchi, Shoti; Kaziewich, Russo; Zilli (80' Vecchi).

Allenatore: Menichini.

Marcatori: 2', 16', 35' Parolo, 20' Luis Alberto, 23' Immobile, 32' Vavro, 36' Correa, 46' Patric, 54', 66' Nimmermeer, 69' Berisha, 83' Scaffidi.