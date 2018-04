Lazio, 14 reti provengono dai difensori: primato in Europa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il trionfo di Firenze, la Lazio si è subito messa a lavoro in vista della delicata sfida contro la Samp. Simone Inzaghi ritroverà Radu ma perde Luis Alberto e Murgia per squalifica e spera di recuperare Parolo e Strakosha. Le condizioni del centrocampista preoccupano un po' di più: fermatosi nel riscaldamento al Franchi per un problema agli adduttori, ieri non ha partecipato agli allenamenti più a scopo precauzionale. Nel caso Inzaghi non volesse rischiarlo sarà Lulic a giocare in mezzo, con Lukaku sulla fascia. Per quanto riguarda Immobile, invece, non dovrebbero esserci dubbi sulla sua presenza in campo. Intanto i capitolini si godono due dati significativi: la difesa è quella che in Europa segna di più, ben 14 reti, mentre Luis Alberto è a un solo centro da Candreva: lo spagnolo può diventare il centrocampista più prolifico della storia del club. Lo riporta Il Messaggero.