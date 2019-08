Lazio, -2 al derby: Milinkovic e Luis Alberto per il 1° gol in A alla Roma

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hanno ricominciato come meglio non si poteva, Luis Alberto e Milinkovic, decisi a riscattarsi dopo una stagione con tanti alti e bassi. Il 10 e il 21. I due centrocampisti della Lazio contro la Sampdoria hanno dato spettacolo. Qualità, quantità, intensità e una condizione fisica invidiabile. Tre assist pregevoli per far brillare gli occhi di tutti i tifosi biancocelesti e far preoccupare quelli avversari. E pensare che in estate sarebbero potuti andare via entrambi: uno direzione Siviglia, l’altro Manchester United (o PSG e Inter). Dal rischio di doverli salutare a poterli schierare ancora uno vicino all’altro. Inzaghi sperava di tenerne almeno uno e invece li avrà entrambi. Da loro ripartirà per l’attacco alla Champions, quell’obiettivo sempre sognato e sempre sfuggito a Formello. A loro si affiderà domenica, quando alle 18 la Lazio scenderà in campo nel derby contro la Roma.

Ci arrivano in una forma super, sia atleticamente che mentalmente. L’anno scorso, per colpa della pubalgia e del Mondiale, non hanno svolto il ritiro, mentre quest’estate sono stati tra i migliori. “Milinkovic ha fatto una preparazione straordinaria e Luis Alberto si è allenato con regolarità”, ha sottolineato Inzaghi nelle ultime conferenze. Il gioco della Lazio passa per loro. Se si accendono, la manovra della squadra diventa fluida, imprevedibile e dannatamente efficace. In caso contrario, si farebbe fatica. Lo spagnolo parte come mezz’ala sinistra, si abbassa spesso vicino a Leiva per dare più opportunità di uscire dal pressing avversario. Si accentra e si muove molto vicino al suo compagno-amico Correa: i loro duetti sono deliziosi. Il serbo, invece, senza palla è un intermedio puro, che torna a recuperare palloni e aiutare la catena di destra. In fase di possesso però si alza di almeno 15-20 metri, quasi a diventare una seconda punta aggiunta. Milinkovic è chiaramente anche un’arma in più anche sulle palle alte e sui calci piazzati, sempre disegnati con estrema precisione da Luis Alberto. Contro la Roma, in campionato, non hanno mai fatto gol (l’ex Genk ha segnato due volte nei derby in Coppa Italia). Il ‘Mago’ e il ‘Sergente’, ancora vicini con un obiettivo comune. Vogliono rompere questo ‘incantesimo’ domenica: per la Champions, la rivalità cittadina ma soprattutto per riscattarsi dopo le critiche piccanti della scorsa stagione.