Lazio, 2 gol per raggiungere il Grande Torino. Ma Inzaghi con Gattuso...

Scomodare il Grande Torino non è mai facile per l’il peso - encomiabile - che riveste e rivestirà per sempre nella storia del calcio non solo italiano, ma anche mondiale. E nessuno vuole paragonare la Lazio con quella squadra, sarebbe inopportuno. I numeri però raccontano che Immobile e compagni, domani all'Olimpico contro il Napoli (ore 18, diretta Sky), potrebbero eguagliare un record di quel gruppo di campioni granata. Da 12 giornate consecutive in campionato, infatti, la Lazio segna almeno 2 gol a partita: se dovesse realizzare altre 2 reti nell’anticipo contro i partenopei arriverebbe a 13, proprio come il Grande Torino.

Considerando il trend sotto porta dei biancocelesti e quello del Napoli, che prende gol da sei gare consecutive in campionato, sarebbe lecito aspettarsi che la Lazio riuscirà ad arrivare al traguardo sopracitato. Accanto a questi numeri, ce ne sono altri che invece possono indurci a pensare il contrario. Perché per Inzaghi il Napoli resta una vera bestia nera: nei sei precedenti ha perso cinque volte, pareggiandone una. Prima con Sarri, poi con Ancelotti. Non ha mai ottenuto un successo l'allenatore piacentino, che in una sola giornata dovrà ribaltare anche il tabù Gattuso, contro cui ha vinto solo una volta in sette incroci (in Coppa Italia, mai in Serie A). In particolare, se si vanno ad analizzare i vari match, stupisce la difficoltà della formazione di Inzaghi di segnare a Gattuso: solo 3 le reti totali. Nulla allora è scontato per la Lazio, che avrà l'opportunità di staccare ulteriormente il Napoli, al momento a -15 in classifica ma con una gara in più.