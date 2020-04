Lazio, 23 anni fa l'inaugurazione di Formello. De Martino: "Il più performante d'Italia"

"Parliamo del centro sportivo più performante in Italia, ogni area è stata rivoluzionata". Così Stefano De Martino, direttore della comunicazione della Lazio, ha definito questa mattina il quartier generale biancoceleste, che oggi compie 23 anni. Era il 7 aprile 1997, quando la Lazio inaugurò la sua nuova casa su decisa volontà dell’allora presidente Sergio Cragnotti. L’obiettivo era dotare una società in crescita di una struttura proiettata verso il futuro, in cui far lavorare sia la prima squadra che quelle del settore giovanile. Dopo due anni di lavori (iniziati nel 1995), venne abbandonato così il centro sportivo ‘Tommaso Maestrelli’, che si trova a Tor di Quinto (zona stadio Olimpico). Nella vasta area di 40 ettari sui sorge Formello ci sono campi d’allenamento, piscina, foresteria, club house, uffici di dirigenti, sede della radio ufficiale, campi da tennis, palestre e tutte le strutture medico-sanitarie.

Con il presidente Lotito poi il centro sportivo ha fatto un ulteriore salto in avanti e a breve dovrebbero essere terminati gli ultimi lavori di ristrutturazione. “Abbiamo fatto un lungo video per raccontare tutto il rinnovo che è stato fatto, tanto che il centro sportivo ha cambiato proprio volto. I tifosi se ne accorgeranno quando vedranno il filmato completo”, ha continuato De Martino, a cui si aggiungono anche le parole di Lotito nell’intervento in diretta di oggi alla radio ufficiale del club: “Non mi metto a fare le comparazioni, ma noi abbiamo fatto in modo che i giocatori alla Lazio siano orgogliosi di essere in questa società. Vorrei che capiscano che alla Lazio c'è ogni confort, compresa la serenità ambientale, per svolgere al meglio il proprio lavoro”. Formello è stato sanificato nelle ultime settimane, in attesa di aprire di nuovo le porte per gli allenamenti dei calciatori.