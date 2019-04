Lazio, -3 al Milan: cosa non funziona nei biancocelesti

© foto di Federico Gaetano

Dopo aver toccato la Luna per qualche ora, la Lazio è tornata sulla Terra. I due stop consecutivi contro SPAL e Sassuolo hanno fermato i biancocelesti, lanciatissimi verso la Champions una settimana fa grazie al blitz di Milano con l'Inter. Come spesso accade nella Capitale, si è passati in pochi istanti da un estremo all'alto: dall’entusiasmo al pessimismo degno del miglior Leopardi. Tra i laziali c’è la sensazione di aver di nuovo riperso il treno per l’Europa che conta, anche se alla fine del campionato mancano ancora 7 giornate (8 gare se si considera il recupero con l'Udinese del 17 aprile). E se ieri abbiamo analizzato i fattori che funzionano nella formazione di Inzaghi, oggi è il momento di vedere cosa non va a tre giorni dal big match contro il Milan:

Gol distribuiti male

Immobile 14 gol, poi Lulic, Caicedo e Milinkovic a 4. Questo recita la classifica marcatori in A della Lazio, che può 'vantare' un record negativo in campionato (insieme a Torino, Genoa, Bologna e Chievo). Nessuna squadra ha una quota reti più bassa di questa per i secondi marcatori. Per esempio, il secondo del Frosinone è Ciofani a 5, nell'Empoli Farias a 5 e così via. Suona come una stranezza questa mal distribuzione dei gol della Lazio, che l'anno scorso aveva l'attacco più prolifico d'Italia. Il rendimento di Correa può essere l'emblema: un giocatore che rompe gli equilibri con il suo talento e la sua rapidità, ma è poco concreto sotto porta. L'ultima delle sue 3 firme in campionato quest'anno - un numero molto basso - la ha siglata proprio all'andata col Milan (1-1) ed era il 25 novembre. Ma il discorso si può allargare anche a Luis Alberto e Milinkovic, che stanno mancando tanto a Inzaghi in fase realizzativa.

Ultimi minuti

Nel girone di ritorno la Lazio ha subito 6 gol nell’ultimo quarto d’ora (contro Juventus, Genoa, Parma, Spal e Sassuolo). Un numero troppo elevato da non poter non essere preso in considerazione. Inutile parlare di casualità o di sfortuna, si insabbierebbe la realtà. Le cause, allora. Più che un problema fisico sembrerebbe essere limite mentale, con i biancocelesti che non riescono a mantenere la concentrazione per 90’. Il gol di Sprocati in Lazio-Parma ne è l’esempio, con Patric che gli regala la palla da spingere in rete, ma anche l’azione che poi porta al rigore di Ronaldo all'Olimpico contro i bianconeri testimonia che a un certo punto la spina viene staccata. E se alcune volte può andare bene, in altre le conseguenze possono essere pesanti.

Presunzione

Il punto precedente si collega con questo. Presunzione e poca umiltà. A Ferrara la Lazio era sembrata troppo spocchiosa, consapevole di essere molto più forte e quindi di poter vincere per inerzia la partita. Sbagliato. Contro il Sassuolo la sensazione è stata la stessa, con capitan Lulic che nel post gara ha lanciato l'allarme: "Eravamo troppo sicuri, pensavamo già di aver vinto". I biancocelesti dovranno fare mea culpa, in 5 giorni hanno perso la testa nel treno per la Champions. A Milano servirà personalità, coraggio e umiltà: il mix giusto per costruire un'impresa.

I quinti di centrocampo

La Lazio ha dei problemi sulle corsie esterne, nei quinti di centrocampo, che in teoria dovrebbero essere dei punti di forza se si gioca con la difesa a tre. Lulic e Durmisi a sinistra non offrono garanzie da Champions, sia chiaro per motivi diversi: il bosniaco non ha più il ritmo e l’intensità di un tempo e fisicamente cala vistosamente nella ripresa, mentre l’ex Betis Siviglia può tranquillamente considerarsi al momento un acquisto flop (anche per aver avuto troppi infortuni). Dall’altra parte Marusic è lontano parente del giocatore dell’anno scorso, mentre Romulo - arrivato a gennaio proprio per carenze nel ruolo - viene utilizzato col contagocce.