Lazio, -3 all'Atalanta: tutti i nodi da sciogliere per Inzaghi

La clessidra continua a scandire il passare del tempo: mancano tre giorni al ritorno della Lazio in campionato (mercoledì 24 contro l'Atalanta, ore 21.45). E se Inzaghi può contare su determinate certezze, deve fare ancora i conti con alcuni nodi da sciogliere.

Luiz Felipe, speranze quasi nulle:

Si è fermato sabato scorso durante l'amichevole in famiglia a Formello. All'inizio si pensava che avesse accusato un indurimento del polpaccio, invece si è trattata di un'elongazione dell'adduttore. Nei giorni scorsi ha lavorato in palestra e ieri non ha partecipato alla partita contro la Ternana. Il problema rimane: difficilmente verrà rischiato a Bergamo (si giocherà ogni 3 giorni e lo staff vuole evitare ripercussioni alla lunga, anche perché Luiz Felipe non fa dell’integrità fisica un suo punto di forza). Al suo posto è pronto Patric (in vantaggio su Bastos);

Marusic, oggi la giornata decisiva:

Anche lui, come il brasiliano sopracitato, è uscito anzitempo sabato nell'undici contro undici a Formello di otto giorni fa. La sua presenza era ritenuta fondamentale contro una squadra fisica come l’Atalanta. Per questo, con l’assenza di Lulic, durante tutta questa mini preparazione è stato provato a sinistra al posto di Jony. Dal quartier generale sperano ancora di poterlo recuperare. L'allenamento odierno sarà decisivo per capire se sarà della partita o meno: mancano ancora tre sedute più il risveglio muscolare di mercoledì mattina. Se oggi dovesse essere presente, è da considerare a disposizione. Se invece non dovesse farcela al suo posto giocherà Jony: Lazio perderebbe dinamismo, centimetri e muscoli, ma guadagnerebbe in qualità tecnica;

Caso Leiva:

Si è operato il 4 aprile per essere a disposizione per la ripresa del campionato. Ma ora che ci siamo, il brasiliano non è ancora al 100%: il ginocchio destro continua a gonfiarsi più spesso del previsto. Negli ultimi due giorni non si è visto in campo, difficile ipotizzarlo mercoledì a Bergamo: lo staff lavora per averlo sabato contro la Fiorentina;

Il ballottaggio in avanti

Chi affiancherà Immobile? Caicedo è in vantaggio, è quello che più volte è stato provato accanto all'attaccante azzurro (anche ieri nell'amichevole con la Ternana). Ma Correa, nelle gerarchie generali, è davanti al compagno e in più con l'Atalanta ha un feeling particolare (due gol negli ultimi due incontri). Nel piano gara studiato da Inzaghi l'argentino potrebbe essere l'arma da sganciare nella ripresa: la sua velocità, con avversari stanchi e a campo aperto, può essere devastante. Ieri è uscito anzitempo dal test di Formello per un fastidio alla schiena: non preoccupa.