Lazio, 5 curiosità sul gigante Vavro

© foto di Federico Gaetano

La Lazio è molto vicina all'acquisto di Vavro, difensore classe 1996 del Copenhagen. Per conoscere meglio il centrale slovacco, che in nazionale fa coppia con Skriniar, ecco 5 curiosità che lo riguardano:

1 - È alto 193 centimetri ma i tre gol di quest’anno (tutti in Europa League) non li ha realizzati di testa. Due su rigore (uno contro l’Atalanta, quello decisivo per eliminare la Dea ai preliminari) e il terzo con un missile terra area da più di 30 metri in casa del CSKA Sofia, votato dai tifosi del Copenaghen come il miglior gol della stagione.

2 - Con la fascia al braccio, alla guida della Slovacchia Under 21 ha battuto per 3-0 l’Italia di Di Biagio. Era lo scorso 6 settembre, poi da lì a qualche mese diventerà titolare anche della nazionale maggiore accanto a Skriniar.

3 - Sempre presente. Quest’anno, nella regolar season del campionato danese, ha saltato soltanto una partita collezionando 25 presenze. Stesso rullino di Acerbi, fuori soltanto in Lazio-Juventus dopo l’espulsione contro il Napoli nella prima giornata di ritorno.

4 - Nel 2017 ha vinto il premio come miglior calciatore della Slovacchia Under 21. Il contest relativo alla nazionale maggiore lo ha vinto invece Hamsik

5 - Se dovessero essere confermate le cifre dell’operazione, siamo sugli 11 milioni, Vavro diventerebbe il difensore del campionato danese più pagato di sempre. Il record, fino a ora, era di Daniel Agger, acquistato nel 2006 dal Liverpool 9 milioni di euro.