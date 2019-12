Lazio, 6 gli esuberi in uscita: Berisha e Lukaku le incognite

Fonte: Dall'inviato a Roma

Saranno 6 i giocatori che dovrebbero lasciare Formello nella finestra invernale di calciomercato. I tifosi della Lazio però non faranno drammi perché sono cessioni già programmate da tempo che riguardano elementi in esubero dalla rosa di Simone Inzaghi. Il primo, già sicuro di salutare la Capitale, è Durmisi, che ha firmato a inizio dicembre con il Nizza. L’esterno sinistro, arrivato soltanto un anno fa, non ha convinto ed è stato messo ai margini del progetto, per questo andrà in Francia in prestito, con diritto di riscatto fissato a circa 6 milioni. Altri esuberi in cerca di squadra sono Djavan Anderson, Thiago Casasola e Minala, quest’ultimo impiegato in pianta stabile con la Primavera biancoceleste. L’anno scorso sono stati tutti protagonisti in B con la Salernitana, ma difficilmente torneranno in granata. Hanno comunque molto mercato nella serie cadetta e probabilmente a gennaio scenderanno di categoria in prestito. Chi potrebbe invece tornare a Salerno è André Anderson. Rispetto agli altri, lui è molto considerato da Inzaghi, ma al momento trova difficoltà a giocare vista l’abbondanza - e la qualità - dei centrocampisti biancocelesti. È un classe ’99, che in estate si è messo in luce nel ritiro di Auronzo. La società ci punta e potrebbe tenerlo sotto controllo con più attenzione proprio dandolo a Ventura per aumentare il minutaggio. Poi c’è Joao Silva, difensore centrale ex Primavera, mai impiegato in prima squadra per ora. Non è scontato - a differenza dei sopracitati - che andrà in prestito, ma se si dovesse trovare una soluzione ad hoc potrebbe mandarlo a fare esperienza.

Oltre a queste cessioni, che non spostano nulla negli equilibri dello spogliatoio, ce ne potrebbero essere un paio leggermente più pesanti. Ovvero quelle di Valon Berisha e Jordan Lukaku. In comune hanno il fatto che trascorrono più tempo in infermeria che sul campo. Il kosovaro ex Salisburgo, arrivato con tante aspettative, ha collezionato soltanto 180’ minuti. Il belga, reduce da un’operazione complicata al ginocchio, è tornato in gruppo a metà settembre. Ha fatto l’esordio stagionale a Firenze, il 27 ottobre, con un assist decisivo a Immobile ed è stato schierato 41’ minuti col Sassuolo il 24 novembre, per poi sparire dai radar per problemi fisici. Lo scorso gennaio Lukaku era vicinissimo al Newcastle, ma il trasferimento saltò per l’esito negativo delle visite mediche. Considerando la sua condizione, potrebbe succedere lo stesso anche adesso. Se la Lazio lo piazzerà e andrà a richiamare alla base Kiyine della Salernitana. Su Berisha invece ci sono SPAL e Hellas Verona in Italia, mentre dall’estero suonano alcune sirene inglesi. Due estati fa Tare per prenderlo ha sborsato 9 milioni circa, ora non lo svenderà. Probabile che vada via in prestito, per magari ritrovare quella fiducia che ha perso dopo due stagioni da incubo. La situazione - in entrata e in uscita - sarà più delineata il 30, quando Formello tornerà a popolarsi dopo le vacanze natalize.