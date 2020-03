Lazio, 8 a 3 nel test in famiglia con la Primavera: la ripresa è fissata lunedì

vedi letture

Si è chiusa con una partitella in famiglia contro la Primavera la settimana della Lazio, che in attesa del posticipo di domani tra Juventus e Inter guarda tutti dall'alto in basso in classifica a +2 dai bianconeri. Inzaghi ha approfittato dell'imprevista sosta (la gara con l'Atalanta è stata rinviata a domenica prossima) per affrontare i baby biancocelesti e provare a non far perdere ritmo alla sua squadra. Il test, chiaramente a senso unico, finisce 8 a 3 e ha come protagonista indiscusso André Anderson, autore di 5 reti con entrambe le formazioni. Sul tabellino dei marcatori, per la prima squadra, figurano anche i nomi di Correa, Immobile (x2), Djavan Anderson e Adekanye. Mentre per la Primavera va in gol l'ex Barcellona Raul Moro, oltre al sopracitato André Anderson (doppietta).

Risultato a parte, ottimo il feedback dato a Inzaghi da Luis Alberto. Lo spagnolo, dopo cinque giorni di trattamenti in Spagna all'adduttore, è rientrato ieri in gruppo e oggi si è mosso senza problemi sul terreno di gioco. La pausa gli ha permesso di recuperare senza fretta, così come ad Acerbi, che non è stato rischiato questa mattina. Lavoro individuale invece per Jony e Marusic su un campo secondario: entrambi si aggregheranno ai compagni da lunedì, quando è fissata la ripresa degli allenamenti in vista della delicata trasferta di Bergamo.