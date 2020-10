Lazio, a breve l'incontro per il rinnovo di Inzaghi: spunta l'idea clausola rescissoria

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, per arrivare all'intesa sul rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, il presidente della Lazio Claudio Lotito starebbe pensando di inserire all'interno del nuovo accordo una clausola rescissoria che valga esattamente come quella dei calciatori. Il tecnico, che passerà a guadagnare dagli attuali 2,2 milioni a 3 milioni netti a stagione, ha tanti estimatori in Italia e all'estero e la clausola sarebbe utile per evitare interruzioni brusche del rapporto.