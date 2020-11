Lazio, a breve la firma: nel momento più difficile passi in avanti per il rinnovo di Inzaghi

vedi letture

Sì, il rinnovo si farà. E anche in tempi brevi. Dopo alcune incomprensioni estive, che non hanno però minato alle fondamenta il loro solido e longevo rapporto, Inzaghi e Lotito si sono riavvicinati negli ultimi giorni e hanno fatto importanti passi avanti per mettere nero su bianco il prolungamento. Atteso entro Natale, se non prima della fine di novembre. Attualmente il tecnico è in scadenza a giugno 2021 e percepisce 2 milioni bonus compresi: il nuovo accordo da 3 milioni dovrebbe avere durata fino al 2022 o 2023.

Paradossalmente l'accelerata è arrivata nel momento peggiore della Lazio, al centro della bufera dei tamponi e sotto inchiesta della procura federale, cha ascolterà nei prossimi giorni il responsabile sanitario Pulcini (il colloquio previsto oggi è stato rinviato). Un periodo difficile per tanti motivi, in cui è venuto fuori il carattere e la bravura di Inzaghi, il cui atteggiamento e orgoglio di stare alla Lazio sono piaciuti al presidente Lotito. Che dopo il lockdown, con la Lazio pronta a ripartire nella caccia alla Juventus, aveva criticato l'allenatore e la squadra per essersi "accontentati" troppo. Da parte sua, Inzaghi, non ha apprezzato la poca scaltrezza della società sul mercato, con Muriqi, Hoedt, Pereira e Fares arrivati soltanto a ridosso della deadline. Frizioni lievi, nessuna rottura. Così i due si sono uniti nelle difficoltà e nella tempesta: non hanno mai avuto fretta di firmare il rinnovo, che ora sembra essere davvero molto vicino.