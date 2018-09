Lazio, a gennaio nuovi tentativi col Santos per il talento Cipriano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio torna alla carica per Gustavo Cipriano de Azevedo, noto più semplicemente come Cipriano. Inseguito a lungo nel mercato estivo, il giovanissimo (compirà 18 anni il prossimo 26 febbraio) difensore brasiliano del Santos continua a essere un'idea di Tare e Lotito. Dopo le quattro offerte estive, in cui è arriva fino a 1,2 milioni di euro, la Lazio ci riproverà nel mercato invernale.