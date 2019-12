Lazio a meno tre: Simone Inzaghi si merita almeno un regalo di Natale?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dall'ottavo posto della scorsa stagione al meno tre dopo sedici giornate. Simone Inzaghi si coccola il suo momento migliore, con una Lazio che sta facendo miracoli. Anche ieri, dopo una partita molto sofferta - e a tratti subita da un Cagliari che creava gioco e sbagliava occasioni - il jolly uscito dal cappello è stato Caicedo, inserito a dieci dal termine. Ma com'è possibile che questa Lazio abbiamo subito questa trasformazione? Perché rispetto all'anno scorso c'è stato un solo acquisto, importante, come Lazzari. Vavro non ha ancora dimostrato il suo potenziale, Jony è un'alternativa, pur positiva ieri.

IL REGALO DI NATALE - Non è però un unicum, nella storia recente della Lazio. Perché già qualche anno fa era stato Vladimir Petkovic, attuale selezionatore della Svizzera, a chiudere l'anno vicinissimo alla testa della classifica, con i biancocelesti che per un periodo erano stati considerati l'anti-Juve. Quella Lazio come questa ha dei problemi di rosa e lo si è visto anche in Europa League: pochi i ricambi all'altezza, difficilmente c'è qualcuno che può essere considerato più di un ottimo rincalzo. Insomma, undici titolari e fine. Inzaghi si merita il regalo di Natale anticipato? Sui risultati certamente, sul bilancio bisogna capire se la posizione è quella di cedere Milinkovic-Savic a giugno (occhio al Manchester United) e arrivare nelle prime quattro. Insomma, un inserimento di alto livello per cercare di consolidare quello che la Lazio sta già dimostrando con il gioco.

DIFESA O ESTERNO? È anche difficile, però, individuare il giusto reparto. Perché se in attacco ci sono degli equilibri già abbastanza formati dal gioco delle coppie, Berisha potrebbe anche rientrare nei giochi delle rotazioni. Quindi un esterno a sinistra, perché Lulic canta e porta la croce, così come dietro, dove Acerbi è l'unico davvero intoccabile. Sono ruoli marginali ma che, alla fine dell'anno, possono portare quei punti che sono sempre mancati alla conquista della Champions. O forse qualcosa di più, anche se Inter e Juventus sono molto più attrezzate.