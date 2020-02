Lazio a Parma col pericolo diffidati: e domenica prossima arriva l’Inter….

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Se qualcuno andasse dentro Formello a parlare di Lazio-Inter, gara in programma domenica 16 febbraio, farebbe sicuramente scattare l’ira delle tante persone che lavorano nel mondo biancoceleste, dove da mesi si ripete il famoso mantra del ‘pensare partita dopo partita’. “Voglio sempre la stessa concentrazione, non dobbiamo distrarci, mancano tante finali ancora alla fine del campionato” è il leit motiv di Simone Inzaghi. E infatti la testa di tutti, più che sul big match contro i nerazzurri, è proiettata verso questa domenica, quando la squadra farà visita al Parma. Una trasferta ostica ma non impossibile, da affrontare al meglio se si vuole tornare nella Capitale con i tre punti. Necessari per dare un senso ancora maggiore all'appuntamento seguente contro Lukaku e Lautaro e mettere loro ancora più pressione in vista del derby di San Siro, che si giocherà poche ore più tardi rispetto al match del ’Tardini’. Inzaghi prepara la partita contro D’Aversa senza porsi il problema di Conte, ma è chiaro che un piccolo pensierino potrà andarci soprattutto se nell’elenco dei diffidati del giudice sportivo figurano 4 giocatori della Lazio.

Acerbi, Cataldi, Immobile, Luiz Felipe: tutti rischiano di saltare l’Inter. Fino a mercoledì nella lista c’erano anche Radu e Milinkovic, ma hanno preso il giallo con il Verona e saranno fermati per questo turno. Tornando al pericolo diffide, tra i quattro sopracitati due in particolare dovranno a tutti i costi evitare falli ingenui perché la loro presenza contro l’Inter è di vitale importanza. Stiamo parlando (ovviamente) di Immobile e Acerbi. Il primo è il capocannoniere del campionato (25 gol), il secondo è il leader difensivo (e umano) del gruppo biancoceleste. Per rendere meglio l’idea basti pensare che Inzaghi ha rinunciato al bomber italiano dal 1’ solo a San Siro (motivi disciplinari), mentre il centrale ha saltato soltanto 44 minuti nelle 22 giornate di campionato. Oggi scatteranno le prove tattiche a Formello, domani è in programma la rifinitura e la conferenza del tecnico, che ribadirà il suo diktat. Anche giustamente, perché al momento assume più importanza la gara contro il Parma rispetto a quella futura contro l’Inter. Ma a questo livello, a più della metà del campionato e con un obiettivo così importante in palio, è lecito pensare che venga fatta attenzione a 360° e che non venga trascurato alcun dettaglio.