Lazio a un passo da David Silva: contratto fino al 2023, jet privato e casa in centro

David Silva è sempre più vicino alla Lazio. LaLazioSiamoNoi fa il punto sull'accelerata delle ultime ore del club capitolino per il trequartista spagnolo svincolatosi dal Manchester City. l “sì” di Silva è davvero dietro l’angolo, mancano pochi dettagli per far quadrare il cerchio, tra cui la qualificazione Champions della squadra di Inzaghi: l’ormai ex City vuole avere l’aritmetica certezza di giocare la prossima Champions League. Tutti i protagonisti della trattativa la la considerano poco più di una formalità. La Lazio, nelle ultime ore, ha garantito tutte le agevolazioni che il giocatore chiedeva. Il club ha messo sul piatto un aereo privato che sarà a disposizione di Silva per raggiungere, quando vorrà, la propria famiglia in Spagna. Non solo. Al classe ’86 sono state proposte diverse opzioni per la casa e sembra che Silva abbia optato per un’abitazione in centro. Si sono anche assottigliate le differenze tra domanda e offerte. I biancocelesti hanno alzato la base fissa che dovrà percepire David Silva, arrivando a sfiorare i tre milioni, a cui s’aggiungono i bonus per un contratto da oltre 4 milioni a stagione. L’accordo sarà valido fino al 2023. Silva è intrigato dalla possibilità di giocare in Serie A, la visita del fratello a Formello è stata fondamentale, ci si è resi conto di quanto il centro sportivo sia all’avanguardia e delle serie intenzioni di Lotito e Tare