Lazio, a volte ritornano: Tare punta Dendoncker. A Viareggio nel 2013 il primo colpo di fulmine

Muscoli per la Lazio. Il club biancoceleste ha messo gli occhi sul centrocampista belga Leander Dendoncker. 25 anni, gioca nel Wolverhampton (che lo ha acquistato due anni fa dall’Anderlecht per 18 milioni), secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport è uno dei profili seguiti dalla società romana per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione.

Incrocio a Viareggio - Il d.s. Tare lo segue da tempo. Da quando il centrocampista incrociò per la prima (e finora unica) volta la Lazio. Accadde al Torneo di Viareggio del 2013, quando l’Anderlecht, nelle cui fila Dendoncker è cresciuto, giocò contro la squadra biancoceleste (c’erano Strakosha, Cataldi e Keita).

Operazione non facile - Il Wolverhampton chiederà per il suo cartellino almeno 25-30 milioni, avendolo acquistato per 18 milioni dall’Anderlecht due anni fa. Nel frattempo il suo valore è cresciuto ed è quindi probabile che il club inglese chieda una cifra ancora più alta, quantomeno come richiesta iniziale che potrebbe arrivare a sfiorare i 40 milioni di euro.