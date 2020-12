Lazio, accertamenti per Acerbi: oggi la decisione sulla presenza contro il Napoli

Francesco Acerbi sta provando a recuperare in vista della sfida di domani della sua Lazio contro il Napoli all'Olimpico, ma solo oggi saranno sciolte le riserve in merito. Nel frattempo, il difensore ha fatto visita alla Clinia Paideia per effettuare nuovi controlli necessari per capire se potrà provare a rischiare la presenza contro gli azzurri oppure se dovrà rimandare il rientro alla gara contro il Milan di mercoledì prossimo.