Lazio, accordo in dirittura d'arrivo per Muriqi. Pronto quinquennale da 2 milioni a stagione

vedi letture

Svolta nella trattativa fra Lazio e Fenerbahce per Vedat Muriqi, secondo Lalaziosiamonoi. Nella giornata di oggi sarebbero andati in scena nuovi e decisivi contatti fra le parti, con l'accordo trovato sulla base di 18 milioni cash in favore del club turco. L'attaccante classe '94 firmerà un contratto quinquennale con i biancocelesti da 2 milioni di euro più bonus a stagione, possibile il suo arrivo a Roma la prossima settimana per effettuare le visite mediche e per firmare il contratto.