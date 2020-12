Lazio, accuse e ultimatum: il rinnovo alla base della crisi tra Lotito e Inzaghi

Nella giornata di ieri è andato in scena un confronto molto acceso tra il presidente della Lazio Lotito e il tecnico Simone Inzaghi. L'allenatore non è più felice e il patron ha lanciato un ultimatum in vista dei match contro Napoli e Milan che diventano dunque decisive per evitare clamorosi addii anticipati. Lotito ha accusato Inzaghi di scarso rendimento e anche di una gestione pessima del gruppo, mentre l'allenatore si è difeso parlando di infortuni e del calendario troppo fitto. Ma il vero problema di fondo è il mancato rinnovo di contratto, con il tecnico che si aspettava una chiamata dopo aver raggiunto gli ottavi di finale di Champions League senza però riceverla mai. Ora serve una svolta immediata per non galleggiare nell'anonimato e per evitare scossoni inattesi, ma il clima è teso e solo il campo potrà dire se la crisi potrà essere superata o meno. A riportarlo è Il Messaggero.