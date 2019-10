Lazio, Acerbi al 45': "Non dobbiamo abbassare la guardia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Acerbi, autore del gol che ha sbloccato Lazio-Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo: "Avevo spazio. Anche prima mi ero messo in quella posizione, la palla mi è arrivata e ho fatto gol. Il Torino è una squadra organizzata, ha fatto bene nel secondo tempo in diverse circostanze, anche con orgoglio, per cui non dobbiamo abbassare la guardia".