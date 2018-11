Lazio, Acerbi: "Apollon? Non è una gara banale. Voglio giocare sempre"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Apollon Limassol, il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha parlato così dell'importanza della gara: "Questa è una partita importante e non banale. Gioco perché è il mio lavoro e la mia passione. Non mi sentirete mai dire che non ci sono o che mi voglio riposare, io non voglio saltare neanche un minuto. Poi ovviamente decide il mister, ma la mia idea è quella di essere sempre a disposizione. La voglia di giocare ti aiuta e ti spinge sempre a fare qualcosa di più".