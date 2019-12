Lazio, Acerbi: "Approccio sbagliato. La qualificazione era già persa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine di Rennes - Lazio, il difensore della Lazio Francesco Acerbi è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "La qualificazione non l'abbiamo persa oggi, ma in precedenza. Oggi bisognava vincere ma abbiamo sbagliato l'approccio. Sono sempre partite di europa League e questo non deve accadere perché una squadra vincente deve sempre avere un approccio vincente. Potevamo fare molto ma molto di più. Dovevamo avere lo stesso approccio che ha avuto il Rennes. Ogni partita va giocata al massimo. Contro il Cagliari sarà fondamentale, loro sono undici animali. Bisogna prepararla bene mentalmente. Non sarà facile, ma bisognerà fare una gara importante a livello mentale e di determinazione. Terzo posto? Cerchiamo di vincere tutte le partite, lo abbiamo nelle corde. Il Cagliari sta facendo benissimo, vogliono accorciare su di noi. Ci faremo trovare pronti". Riporta Lalaziosiamonoi.it