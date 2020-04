Lazio, Acerbi: "Contatti di gioco alla ripresa? Ci saranno, altrimenti sarebbe altro sport"

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha parlato di come potrebbe essere il calcio dopo la ripresa, dal punto di vista dei contatti di gioco, nella sua intervista a Radio Rai: "Non credo che le cose possano essere diverse dal solito, penso che in campo saranno come sempre, altrimenti è inutile e non si può giocare. Faremo tutti i test prima delle partite ma una volta in campo si spingerà come sempre e i contatti ci saranno. Non sarebbe giusto, sarebbe un altro gioco".

