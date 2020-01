© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il difensore biancoceleste Francesco Acerbi: "Ci aspetta una partita importante, dovremo essere lucidi. Il derby vale tanto per entrambe le squadre, veniamo da una striscia positiva e ce la metteremo tutta per continuarla. Il nostro obiettivo è la Champions. Sentiamo l'appoggio dei tifosi, per noi è molto importante. Cercheremo di vincere anche per loro", le sue parole in vista del derby con la Roma.