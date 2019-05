© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chiusa la stagione di Serie A Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha fatto il punto sul campionato dei capitolino fra Serie A e il successo in Coppa Italia: “Finita questa stagione - scrive su Instagram - mi rimane la gioia della Coppa Italia e un po’ di amaro in bocca perché sicuramente avremmo potuto fare meglio in campionato. Ora qualche giorno di riposo e poi sotto con gli allenamenti”.