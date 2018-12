Lazio, Acerbi: "Ho rosicato per il gol annullato. La squadra è viva"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel a margine della cena di Natale del club: "Speriamo di passare il Natale bene, dopo un po' di vittorie. Mi son trovato bene dall'inizio, tutti mi hanno aiutato a integrarmi. Grazie allo staff, ai miei compagni, a tutta la gente intorno a me. La vittoria manca da un po'. La squadra però è viva, c'è. Prima della fine dell'anno mancano tre partite. Sono squadre alla nostra portata. Vogliamo chiudere al meglio. Siamo forti, non ci siamo mai abbattuti. Il carattere c'è, basta quella vittoria per rilanciarci. Spero che questa arrivi sabato. Lunedì non sono riuscito a dormire, nemmeno la notte dopo. Un po' di adrenalina, non solo per il gol ma anche per la sconfitta. Speriamo di riuscire a vincere sabato, questa squadra se lo merita! Il gol annullato contro l'Atalanta? Pensavo di essere totalmente fuorigioco, quando ci hanno assegnato il gol mi sono stupito. Rivedendo i video ho rosicato ancora di più perché era veramente di pochissimo. Se baratterei il mio record di presenze per la Champions? Ma senza dubbi, firmerei ora!".