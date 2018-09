Lazio-Acerbi: il post De Vrij è perfetto. Una rivincita dopo il Milan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'era una volta Stefan De Vrij come perno difensivo della Lazio. Dopo sei giornate di campionato e una di Europa League il centrale olandese, passato all'Inter dopo la scadenza del suo contratto, il giocatore è però già un ricordo per Simone Inzaghi e per i tifosi biancocelesti: complice di tutto questo Francesco Acerbi, già leader del reparto arretrato dei capitolini. Sempre titolare al centro della difesa a tre, sia in Serie A che in coppa, e mai sostituito, per un totale di 630 minuti. Igli Tare non ha sbagliato, ancora una volta, e la Lazio si gode un calciatore che ha saputo prendere per mano i suoi compagni e guidarli in questo inizio di stagione, cominciato malissimo, con due sconfitte contro Napoli e Juventus, ma proseguito come meglio non avrebbe potuto, viste le quattro vittorie consecutive.

Oltre che per la Lazio la sua partenza sprint, fatta da prestazioni all'altezza e maturità, è una grande rivincita anche per il diretto interessato, dopo la negativa esperienza al Milan che aveva fatto dubitare sulla sua capacità di essere in grado di fare bene anche con la maglia di un grande club. Ieri è arrivato anche il suo primo gol in biancoceleste che ha coronato il suo inizio di stagione. La Lazio ha trovato il post De Vrij, Acerbi la sua nuova dimensione, in vista di una stagione appena cominciata dove i capitolini vogliono arrivare nelle prime quattro posizioni della Serie A per conquistare la Champions League.