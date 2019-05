Lazio, Acerbi: "Inzaghi mi ha voluto fortemente. Non potevo dire no"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Acerbi, difensore centrale della Lazio, ha parlato a Sky Sport in occasione della puntata a lui dedicata dei "Signori della Serie A": "Non potevo dire no alla chiamata della Lazio. Avevo voglia di cambiare e questo è un club importante con tifosi eccezionali. Inzaghi mi ha voluto con forza, gli avevo già promesso che sarei venuto alla prima telefonata che mi ha fatto dopo la fine del campionato e così è andata".

Quali sono i valori che porta avanti dentro e fuori dal campo? "La mia forza è sempre stata quella di rimanere umile e di restare con i piedi per terra. Quando appenderò le scarpe al chiodo vorrei essere ricordato più come uomo che come calciatore. Questo mi preme molto perché un giocatore sparisce, ma l'uomo resta per sempre".