Lazio, Acerbi: "Mai avuto paura di morire. Ripresa? No a decisioni affrettate"

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, nel corso di una diretta Instagram condivisa con il calciatore della Nazionale italiana amputati Arturo Mariani ha parlato della propria vita e ovviamente anche di calcio: "Non ho mai avuto paura di morire - ha detto a proposito della malattia che lo ha colpito negli scorsi anni - Quando torneremo a giocare? Basta guardarsi in giro per capire. E' normale che ci sia un po' di panico e non si possono prendere decisioni affrettate. Vediamo come va e quando andrà meglio tireremo un po' le somme. Ora l'importante è tenersi in forma, anche se giocare insieme è un'altra cosa".