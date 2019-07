Lazio, Acerbi: "Milinkovic? L'ambizione di tutti è quella di migliorare"

Il difensore della Lazio, Francesco Acerbi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Auronzo di Cadore: "Nell'ultima stagione ci è mancata l'ultima scintilla per andare in Champions League. Dopo la vittoria contro l'Inter a San Siro non siamo riusciti a fare il passettino che ci mancava per raggiungere il quarto posto".

La qualificazione in Champions sta diventando un'ossessione?

"Non deve essere un'ossessione ma un grosso obiettivo per noi, dobbiamo mettere qualcosa in più tutti".

Qual è la sua griglia di partenza per la prossima stagione?

"Juve, Napoli e Inter sono le prime tre, poi per il quarto posto ce la giochiamo, abbiamo le qualità per farlo e l'anno scorso nessuno si aspettava dell'Atalanta".

Cosa direbbe a Milinkovic-Savic per convincerlo a rimanere?

"Gli prometterei la qualificazione in Champions, non so che squadre abbia dietro ma l'ambizione di tutti è quella di migliorare. Se ci sono squadre molto più blasonate non dico che sia giusto che vada ma ci può stare".