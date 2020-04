Lazio, Acerbi: "Noi vorremmo giocare ma ora non abbiamo alternative. Non decidiamo noi"

Il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste del momento che sta vivendo: "Mi manca fare quello che amo, come a tutti: mi manca il lavoro ma anche cose banali come un caffè al bar. Noi vorremo riprendere a giocare, saremo i primi a scendere in campo quando ci dicono che sarà possibile. Adesso non abbiamo alternative, vediamo cosa dicono giorno dopo giorno, non decidiamo noi".